В Ватикане раскрыли подробности смерти папы римского Кардинал Фаррелл: папа римский Франциск умер в 8:35 мск

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер 21 апреля в 8:35 по московскому времени, сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Он отметил, что вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Кардинал добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15−20 дней.

Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра (8:35 мск. — NEWS.ru) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца, — говорится в сообщении.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал от различных недугов.

Последним публичным выступлением Франциска стало заявление, приуроченное к Пасхе. В воскресенье, 20 апреля, в своей традиционной праздничной речи он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

До этого папе римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. Он пережил серьезный респираторный приступ 22 февраля, однако затем, как утверждали в Ватикане, пошел на поправку, его выписали из больницы в конце марта.