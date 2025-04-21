В РПЦ увидели знак в смерти папы римского на Пасху Священник Лоргус назвал особенным знаком смерть папы римского на Пасху

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Папа римский Франциск

В христианском мире смерть на Пасху считается особенным знаком, заявил в беседе с ОТР русский православный священник, иерей, писатель Андрей Лоргус. Так он прокомментировал смерть папы римского Франциска.

Это может быть знак божий, знак о том, что этот человек избран. Это необязательно, что он святой, это может быть знаком избранничества как жертвы, как указание людям оставшимся, как знак на особое какое-то событие, как знак какого-то особенного периода, в котором находится человечество, — объяснил священнослужитель.

Лоргус отметил, что значение этого знака будет явлено со временем. Он также подчеркнул, что папа Франциск был особенным, будучи первым папой из Латинской Америки и из семьи железнодорожника. Это указывало на его близость к левому социалистическому движению сопротивления внутри католической церкви.

Священник добавил, что Франциск был чистым человеком, который мог разрешать скандалы в Римской церкви. Он обладал такими качествами, как доброта, мягкость и любовь к людям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что папа римский Франциск был великой фигурой и внес значительный вклад в историю. По словам парламентария, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ.