«Великая фигура»: в Госдуме оценили вклад папы римского Франциска в историю Депутат Милонов: папа римский Франциск был великой фигурой

Фото: Catholic Press/Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск был великой фигурой и внес значительный вклад в мировую историю, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ. Он подчеркнул, что Франциск, даже получая обвинения в излишней современности, всегда оставался верен традиционным ценностям.

Глава Западной церкви Франциск привнес много нового. Это традиционный для латиноамериканцев гуманизм. Здесь можно только выразить слова сочувствия всем верующим Западной католической церкви. Честно говоря, когда уходит такая великая фигура, мы потом начинаем понимать, анализировать его вклад в историю. Мне запомнились многие его высказывания, его проповеди остались в памяти. Его пытались, кстати, очень сильно исказить вот эти новые люди, придерживающиеся канонов новой этики. Но что могу сказать точно: папа никогда не был настолько новым, как его пытались представить, хотя новое он привносил, — пояснил Милонов.

Депутат выразил надежду, что выборы нового понтифика пройдут без внешнего давления, особенно со стороны политических кругов. Он также подчеркнул, что Ватикан во времена Франциска активно участвовал в урегулировании международных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

Очень важно, чтобы выборы нового папы проводились без нажима на Церковь. И если бы сейчас был Джо Байден (экс-президент США. — NEWS.ru), эта опасность была бы очень велика. Наверное, можно сказать, что в последние годы Ватикан прилагал много гуманитарных усилий и очень переживал из-за существующего военного конфликта на Украине, — резюмировал Милонов.

Ранее председатель Всемирного союза староверов и друг понтифика Леонид Севастьянов заявил, что Франциск умер после Пасхи, а это символично подчеркивает его святость. По его словам, папа римский был Человеком с большой буквы, так как всю жизнь всячески доказывал истинность христианства.