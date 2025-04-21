Близкий друг папы римского Франциска раскрыл символический смысл его смерти Друг папы Франциска: смерть понтифика сразу после Пасхи показывает его святость

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер сразу после Пасхи, что символично подчеркивает его святость, заявил NEWS.ru председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов. По его словам, Франциск был Человеком с большой буквы, так как всю жизнь всячески доказывал истинность христианства.

Папа Франциск — это глыба мирового уровня. Это не просто Христианин с большой буквы. Он был Человеком с большой буквы, так как он своей жизнью всячески показывал истинность христианства, он его доказывал своей жизнью. Я с ним буквально вчера общался, мы друг друга поздравили с Пасхой. И для меня, конечно, это трагедия, потому что казалось, что папа выздоравливает, пошел на поправку. Его смерть как раз очень символична, она показывает всю его святость, духовность, что сам Бог отметил это. Он умер, дождавшись Пасхи, — высказался Севастьянов.

По его словам, в православной традиции смерть в пасхальный период считается особым знаком Божьей милости. Друг понтифика предположил, что папа Франциск сейчас находится в Царстве Небесном.

По православной традиции считается, что люди, умирающие на Пасху, идут напрямую в рай, потому что двери в Царство Божье открыты. Так как Пасху празднуют совместно как католики, так и православные, конечно, мы верим, что эти двери рая открыты для него. Он находится сейчас в Царстве Небесном и смотрит на нас, — резюмировал Севастьянов.

Ранее стало известно, что Франциск скончался в возрасте 88 лет. Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов.