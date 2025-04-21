В Сети вспомнили страшное пророчество о смерти папы Франциска Mirror: после кончины папы Франциска может наступить конец света

Фото: Cyril Chateau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Судный день может наступить после смерти папы римского Франциска, следует из рукописи 900-летней давности, известной как «Пророчество о Папах», передает Mirror. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света же произойдет в 2027 году. Сама рукопись, по данным издания, находится в секретных архивах Ватикана.

Во время последнего гонения на Святую Римскую церковь будет править Петр Римский, который будет пасти свое стадо среди многих бедствий, после чего семихолмный город будет разрушен и ужасный Судья будет судить людей, — следует из рукописи.

Согласно интерпретации ученых, после смерти папы Франциска его место займет Петр. Другие же уверены, что Малахия видел последним именно папу Франциска.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет после 12 лет правления. Его последним публичным выступлением стало заявление, приуроченное к Пасхе. В нем он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

Позже в Сети появилась фотография папы римского Франциска за семь часов до смерти. На ней он изображен пожимающим руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который стал католиком.