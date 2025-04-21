«Действовал до последней секунды»: Вассерман о смерти папы римского Депутат Вассерман: папа римский действовал на посту до последней секунды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Папа римский Франциск действовал на своем посту до последней секунды и умер достойно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, во время последнего появления понтифика перед публикой было видно, что он тяжело болен.

Я думаю, что умер папа Франциск достойно. На посту практически до последней секунды старался действовать. Когда его в последний раз показывали публике, было видно, что он крайне тяжело болен и немощен, но также понятно, что без его согласия его бы вот так на публику не вывели. Похоже, он действительно все, что в его силах, делал до последнего момента, и это достаточно серьезно и заслуженно, — сказал Вассерман.

Депутат отметил, что папа римский часто призывал к миру, но в основном безрезультатно. По его словам, люди, которые затевают войны, совершенно равнодушны к тому, что происходит в человеческих умах.

Они рассчитывают на то, что могут любой ум вывихнуть в нужную им сторону. Поэтому заслуги папы по части влияния на умы, на мой взгляд, не так велики, как ему самому хотелось бы, — добавил Вассерман.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.