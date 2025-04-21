Собор Парижской Богоматери почтил память папы римского В Париже колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз после смерти папы римского

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Собор Парижской Богоматери

Колокола Собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз в связи с кончиной папы римского Франциска, информирует BFMTV. Понтифик умер утром в понедельник, 21 апреля. Ему было 88 лет.

В соборе также планируют провести мессу в память об умершем понтифике в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Вторая месса запланирована шестью часами позже.

Церковные службы пройдут и в других храмах по всей Франции, сообщил председатель конференции католических епископов республики Эрик де Мулен-Бофор. Он призвал человечество верить в братство, подчеркнув важность диалога между религиями.

Мулен-Бофор отметил, что Франциск оставил свой след в пастырской практике церкви. По мнению епископа, папе римскому удалось это сделать благодаря своему простому и ободряющему стилю, а также постоянным ссылкам на милосердие Божие.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высоко оценил вклад папы римского Франциска в историю. Парламентарий назвал его великой фигурой. По словам Милонова, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ. Франциск, отметил депутат, всегда оставался верен традиционным ценностям, даже на фоне обвинений в излишней современности.