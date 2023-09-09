Правда ли, что украинцы готовы пойти на компромисс с РФ: чего они хотят The Washington Post: украинцы готовы пойти на компромисс с Россией

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Жители Украины готовы одобрить прекращение огня, если им предоставят реальные гарантии безопасности, считает эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для The Washington Post. Что известно о возможных мирных переговорах Москвы и Киева?

По словам Закарии, многие украинцы при личном разговоре заявляют о нежелании останавливать боевые действия. Однако некоторые из них подчеркивают, что это теоретически возможно, если Киев не будут заставлять признавать легитимность власти РФ в Крыму и в Донбассе с юридической точки зрения.

Также эксперт привел слова анонимного украинского политика, который подчеркнул, что «отказываться от компромисса легко тем, кто не принимает участия в боях». По мнению собеседника Закарии, сейчас «главный вопрос состоит в том, каковы настроения солдат на поле боя и тех, что вернулись домой». Он добавил, что у них «неоднородные позиции».

Возможны ли сейчас мирные переговоры России и Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 4 сентября заявил, что Кремль не получил никаких сигналов со стороны Киева о начале возможных переговоров.

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели», — заявил он.

Ушаков добавил, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, побывавший в Киеве накануне встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, никаких сообщений оттуда не передавал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи послов в Вене 4 сентября сообщил, что путь к переговорам Москвы и Киева «лежит через поля боя». По его мнению, конфликт не может быть прекращен с помощью обычного диалога.

«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя», — заявил дипломат.

Кулеба считает, что «заморозка конфликта даст России передышку». По его словам, Москва якобы может воспользоваться этой возможностью, чтобы подготовить новое наступление. Дипломат также отметил, что «Украине нужен справедливый мир, который соответствует формуле, предложенной президентом Владимиром Зеленским». Она, добавил Кулеба, «построена на территориальной целостности Украины и понятиях о границах, установленных в 1991 году».

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Что говорил Путин о возможных переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что может стать посредником в возможных переговорах Москвы и Киева.

Глава России в ответ на это подчеркнул, что турецкий лидер «всегда уделял большое внимание урегулированию украинского конфликта». При его посредничестве уже был достигнут ряд договоренностей и согласованы проекты документов, напомнил президент РФ. Однако, по его словам, «Украина выбросила все это на свалку, поэтому какие-либо новые инициативы по переговорам Москва пока не воспринимает».

Как немцы и финны требуют от Москвы и Киева пойти на мировую

Немецкие власти хотят начать мирные переговоры по украинскому кризису, но в частном порядке, сообщила газета The New York Times 1 сентября. Информацией с журналистами поделилась глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Берлине Яна Пульерин. По ее словам, Берлин озабочен вопросом о том, как «усадить Россию за стол переговоров». Кроме того, источник отмечает, что и ФРГ, и США хотят, чтобы боевые действия не затягивались, так как «политическая воля и финансовая поддержка Украины стала сходить на нет».

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб 3 сентября заявил, что мировому сообществу придется оказать давление на Москву и Киев для того, чтобы подтолкнуть их к дипломатическому решению конфликта. По его словам, Китай и другие крупные южные и восточные государства должны убедить страны начать переговоры. Если это произойдет, то Вашингтону и Брюсселю необходимо будет оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и убедить его перейти к дипломатии, добавил политик.

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