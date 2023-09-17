Почему Шольц отказался пожать руку Лаврову, какие могут быть последствия

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Олаф Шольц и Сергей Лавров на саммите G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок проявили политическую слабость, отказавшись от рукопожатия с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, считает обозреватель издания Focus Ульрих Райтц. Что об этом нужно знать?

Как Шольц избегал Лаврова на саммите G20

Журнал Der Spiegel 10 сентября написал, что в первый день саммита в Нью-Дели Олаф Шольц избегал любого взаимодействия с Сергеем Лавровым. По информации журналистов, немецкий политик отказался пожимать руку российскому дипломату и обмениваться с ним приветствиями.

Комментируя выступления главы МИД России на первом рабочем заседании саммита, Шольц отметил, что «это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез».

Почему Шольц не стал пожимать руку Лаврову и что это даст России

Обозреватель Focus Ульрих Райтц заявил, что подобное поведение канцлера ФРГ неэффективно. По его словам, немецким властям следует искать взаимопонимание с Москвой. Журналист считает, что Шольц и Бербок таким образом попытались продемонстрировать изолированность России.

«Во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать. Я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться», — возмутился Райтц, добавив, что Шольц своими действиями только укрепил уверенность России в своей правоте.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обратил внимание, что поведение канцлера ФРГ не стоит воспринимать как оскорбление. По его мнению, случившееся похоже на «улично-бытовые отношения, когда происходит ссора и люди не здороваются друг с другом».

Фото: МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20

«Но это бытовые категории, а не категории политиков. Я считаю, Шольц руки не подал Лаврову только потому, что понимает всю вину, которая есть у Германии перед Россией. Россия спасла Германию, объединила Германию, помогала стране долгие годы, поставляя газ по очень низким ценам. Он, наверное, понимает всю подлость нынешнего поведения Германии к России под его руководством. Я думаю, из-за понимания, что они поступают неправильно, не смог даже руку подать Лаврову, — добавил сенатор NEWS.ru.

Почему Шольц может быть зол на Россию

Спокойное отношение российского лидера Владимира Путина к санкциям Запада вызывает непонимание у французского президента Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, заявил журналист Джексон Хинкл в своем YouTube-канале. По его словам, реакция Кремля на введенные ограничения приводит в бешенство европейских лидеров.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе», — сказал обозреватель.

По его словам, Путин не беспокоится из-за экономического давления Запада, так как оно приносит проблемы только Вашингтону и Брюсселю. В заключение Хинкл добавил, что тем временем Россия одержала победу в этой сфере.

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