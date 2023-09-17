Экоактивисты забрызгали краской символ Берлина Экоактивисты залили красной и оранжевой краской Бранденбургские ворота в Берлине

Фото: Jonas Gehring/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены движения экоактивистов «Последнее поколение»

В Германии члены движения экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation) залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота, сообщает телерадиокомпания RBB. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии.

Для своей акции протестующие использовали заправленные краской огнетушители. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек. В настоящее время большая часть территории у ворот оцеплена. Ущерб, причиненный достопримечательности действиями экоактивистов, оценивается.

Ранее немецкие СМИ подсчитали, что с начала 2022 года экоактивисты движения Letzte Generation совершили 580 преступлений. В общей сложности под стражу были заключены 740 человек. В большинстве случаев участники движения привлекались к уголовной ответственности за порчу имущества. Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала акции движения бесполезными. По ее мнению, они нисколько не помогают защите климата.

Некоторое время назад стало известно, что шведская экоактивистка Грета Тунберг может оказаться за решеткой после акции протеста в порту города Мальме. Ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.