Грета Тунберг может закончить карьеру экоактивистки за решеткой Reuters: Грету Тунберг могут отправить в тюрьму за неподчинение полиции

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг может оказаться за решеткой после акции протеста в порту города Мальме, сообщает Reuters. По информации агентства, ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.

Акция не была согласована и привела к блокировке автомобильного движения. Девушка отказалась выполнить требование полиции покинуть место, — рассказала прокурор города Мальме Изабель Экберг.

В июле по решению суда Тунберг уже была оштрафована на 1,5 тысячи шведских крон (на тот момент около $144) за отказ свернуть акцию протеста. Сразу после вынесения приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы Reclaim the Future пришли в порт и заблокировали проезд нефтевозам. Полиции снова пришлось разгонять манифестантов. Сейчас, если Тунберг признают виновной, ей может грозить лишение свободы сроком на шесть месяцев.

Ранее Грета Тунберг прокомментировала ситуацию на Каховской ГЭС, возложив ответственность за разрушение дамбы на Россию. Причины этого заявления она не пояснила.

Кроме того, она посетила Киев, где приняла участие в заседании рабочей группы по последствиям боевых действий для экологии. Она также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.