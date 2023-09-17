Польша проведет учения у границ России с американскими танками

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Танки M1A2 Abrams

Войска Польши проведут показательные учения «Осенний огонь» у границы с Россией с использованием американской военной техники, сообщается на сайте правительства страны. В частности, в маневрах будут задействованы танки Abrams и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Учения будут проводиться 17 сентября на полигоне в Центре обучения сухопутных войск в городе Бемово-Писке, расположенном в 80 км от границы с Калининградской областью. Понаблюдать за маневрами могут все желающие.

Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя. <...> Стоит своими глазами увидеть, насколько сильны и профессиональны войска, — говорится в сообщении.

Гости учений смогут пообщаться с солдатами, узнать, как работает используемая ими техника, пострелять в мультмедийном тире, примерить на себя военное обмундирование, а также отведать блюда полевой кухни. Учения завершатся парадом воинских подразделений.

Ранее в НАТО анонсировали проведение самых крупных военных учений со времен холодной войны. По словам главы военного комитета Альянса Роба Бауэра, они состоятся в 2024 году на территориях Германии, Польши и стран Балтии. В общей сложности в маневрах примут участие свыше 40 тысяч человек.