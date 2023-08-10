Перелом в боях заставит ВСУ менять тактику: новости СВО на вечер 10 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В интенсивных боях за Андреевку и Клещеевку к югу от Артемовска назревает перелом, рассказал военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. По его словам, российские войска оттеснили ВСУ с южной части Клещеевки, где противник уже не предпринимает новых попыток атаковать. Пегов предположил, что ВСУ могут сменить тактику на данном направлении.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО на Украине. За сутки на Купянском, Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях потери ВСУ составили более 690 военных убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, 11 боевых бронированных машин, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С», «Акация» и польская Krab, а также два орудия Д-30 и четыре гаубицы Д-20. Средствами ПВО были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сбиты 38 украинских БПЛА.

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Харьковской области. По его данным, российские войска зашли в населенные пункты Ольшана и Синьковка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: РИА Новости

О начале обязательной эвакуации объявили в населенных пунктах Купянского района Харьковской области, приближенных к зоне боевых действий. Людей вывезут в безопасные регионы Украины, сообщили в Купянской ГВА. Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что обязательную эвакуацию с принудительной эвакуацией детей могут провести в 53 населенных пунктах Купянского района, что может затронуть более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Тем временем армия России продолжает наступление на Купянском направлении. Штурмовые отряды войск улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны РФ.

Поселок Горьковский в Грайворонском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, в этот раз обошлось без пострадавших. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки были повреждены три частных домовладения.

ВСУ обстреляли село Хинель Севского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, никто не пострадал, повреждены жилой дом и торговый объект.

Под обстрел ВСУ также попало брянское село Чаусы Погарского района, где в результате один человек погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу, рассказал Богомаз. Повреждения также получило имущество сельхозпредприятия, добавил он.

Фото: t.me/gubernator_46

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против спецоперации. Бизнесмен признал, что это может показаться несвоевременным спустя 1,5 года после начала СВО, но «было много причин», из-за которых ему «приходилось молчать». Волож отметил, что у него есть друзья и родственники на Украине, и что он чувствует ответственность за действия России, несмотря на то, что уже почти 10 лет живет в Израиле.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что такие люди, как Волож, по его мнению, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе. Депутат констатировал, что сооснователь «Яндекса» выбрал путь предательства, и такие люди еще дадут о себе знать.

Генпрокуратура РФ потребовала пересмотреть уголовное дело в отношении екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z. В ГП заявили, что прекращение дела будет обжаловано, поскольку разбирательство проходило без участия ребенка и его родителей, при этом судом не было изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли мужчина, учитывая, что он действовал не только против школьника, но и в ущерб социально-нравственному воспитанию молодежи.

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