В интенсивных боях за Андреевку и Клещеевку к югу от Артемовска назревает перелом, рассказал военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. По его словам, российские войска оттеснили ВСУ с южной части Клещеевки, где противник уже не предпринимает новых попыток атаковать. Пегов предположил, что ВСУ могут сменить тактику на данном направлении.
Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО на Украине. За сутки на Купянском, Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях потери ВСУ составили более 690 военных убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, 11 боевых бронированных машин, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С», «Акация» и польская Krab, а также два орудия Д-30 и четыре гаубицы Д-20. Средствами ПВО были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сбиты 38 украинских БПЛА.
Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Харьковской области. По его данным, российские войска зашли в населенные пункты Ольшана и Синьковка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
О начале обязательной эвакуации объявили в населенных пунктах Купянского района Харьковской области, приближенных к зоне боевых действий. Людей вывезут в безопасные регионы Украины, сообщили в Купянской ГВА. Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что обязательную эвакуацию с принудительной эвакуацией детей могут провести в 53 населенных пунктах Купянского района, что может затронуть более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.
Тем временем армия России продолжает наступление на Купянском направлении. Штурмовые отряды войск улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны РФ.
Поселок Горьковский в Грайворонском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, в этот раз обошлось без пострадавших. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки были повреждены три частных домовладения.
ВСУ обстреляли село Хинель Севского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, никто не пострадал, повреждены жилой дом и торговый объект.
Под обстрел ВСУ также попало брянское село Чаусы Погарского района, где в результате один человек погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу, рассказал Богомаз. Повреждения также получило имущество сельхозпредприятия, добавил он.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против спецоперации. Бизнесмен признал, что это может показаться несвоевременным спустя 1,5 года после начала СВО, но «было много причин», из-за которых ему «приходилось молчать». Волож отметил, что у него есть друзья и родственники на Украине, и что он чувствует ответственность за действия России, несмотря на то, что уже почти 10 лет живет в Израиле.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что такие люди, как Волож, по его мнению, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе. Депутат констатировал, что сооснователь «Яндекса» выбрал путь предательства, и такие люди еще дадут о себе знать.
Генпрокуратура РФ потребовала пересмотреть уголовное дело в отношении екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z. В ГП заявили, что прекращение дела будет обжаловано, поскольку разбирательство проходило без участия ребенка и его родителей, при этом судом не было изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли мужчина, учитывая, что он действовал не только против школьника, но и в ущерб социально-нравственному воспитанию молодежи.
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