Военкор сообщил о возможном переломе ситуации южнее Бахмута Пегов: ВСУ могут изменить тактику южнее Бахмута из-за перелома в действиях

Фото: МО РФ

В боях за Андреевку и Клещеевку, расположенные южнее Бахмута, может наступить перелом, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По его словам, силы украинской армии вытеснены из южной части Клещеевки, поэтому в ближайшее время ВСУ может изменить тактику на данном направлении.

С мест сообщают, что в боях за Андреевку и Клещеевку, несмотря на крайне интенсивный их характер в последние недели, может наступить перелом. Так, противник оттеснён из южной части Клещеевки и новых попыток атаковать не предпринимает. <...> Не исключено, что в ближайшее время возможны изменения в тактике ВСУ на данном направлении, — написал Пегов.

Ранее стало известно, что российских военных от Купянска отделяет семь километров, ВС РФ вплотную приблизились к Синьковке, который находится рядом с городом. Теперь объекты ВСУ вокруг Купянска находятся в зоне поражения российской артиллерии. Отмечается, что для эффективной обороны Купянского района Киеву потребуется привлечение стратегических резервов, что маловероятно, так как ВСУ вряд ли снимут некоторые подразделения с других участков фронта. Оборону города усложняет использование российской армией дронов «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер».