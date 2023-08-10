Стало известно, сколько километров российским военным осталось до Купянска Российским военным до Купянска осталось семь километров

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что российских военных от Купянска отделяет семь километров, ВС РФ вплотную приблизились к Синьковке, который находится рядом с городом. По данным канала, теперь объекты ВСУ вокруг Купянска находится в зоне поражения российской артиллерии. Минобороны комментариев о позициях войск на этом участке не давало.

Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском в Харьковской области. Купянск, до которого российской армии осталось всего 7 км, как и объекты ВСУ вокруг него, находится в зоне поражения российской артиллерии, — говорится в сообщении.

По данным канала, для эффективной обороны Купянского района Киеву потребуется привлечение стратегических резервов, что маловероятно, так как ВСУ вряд ли снимут некоторые подразделения с других участков фронта. «Военная хроника» пишет, что оборону города усложняет использование российской армией дронов «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер».

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Харьковской области. По информации канала, ВС РФ зашли в населенные пункты Ольшана и Синьковка.

До этого Киев объявил обязательную эвакуацию 53 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Купянска, поселков городского типа Ковшаровка и Купянск-Узловой, поселков Заосколье, Двуречная, Петропаловка, Кучеровка и Волчанск. Жители будут эвакуированы в безопасные регионы Украины.