Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Обязательную эвакуацию населения объявили на территориях Купянского района Харьковской области, приближенных к зоне боевых действий, сообщается в Telegram-канале Купянской городской военной администрации. Жители будут эвакуированы в безопасные регионы Украины, заявили местные власти.

Объявить <...> на территориях населенных пунктов <...> Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения. <...> На территории Купянского городского территориального общества обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск, ПГТ Ковшаровка, города Купянск — Узловой, — сообщили в Купянской ГВА.

Накануне исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал местных жителей «ответственно и вдумчиво» принять решение об эвакуации. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов при этом сообщил, что обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей могут провести в 53 населенных пунктах Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых столкновений. По словам Синегубова, под эвакуацию подпадают более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей, которых обеспечат временным жильем в более безопасных местах.

Минобороны РФ 10 августа сообщило о продолжении наступления российских войск на Купянском направлении. По данным ведомства, штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ улучшили положение по переднему краю.