В Минобороны РФ рассказали о ситуации на Купянском направлении Минобороны РФ: ВС России продолжают наступление на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, они улучшили положение по переднему краю, сообщил Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. По информации ведомства, за сутки ВС РФ отразили семь контратак ВСУ.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство отмечает, что контратаки ВСУ отбили подразделения 14-й и 44-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении полностью рушится. ВС России тем временем ежедневно продвигаются, готовясь к масштабному прорыву, добавил он. По словам эксперта, бойцы уже разгромили несколько бригад ВСУ и имеют абсолютное превосходство в силах и средствах, а командиры сдерживают солдат, чтобы минимизировать потери.

Также эксперт отметил, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский уже обратился к администрации Купянского района с предложением об эвакуации жителей, добавил эксперт. Это говорит о том, что ВСУ не исключают оставление города.