Военэксперт заявил, что российская армия готовится к прорыву под Купянском Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, готовясь к прорыву

Фото: МО РФ

Оборона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении полностью рушится, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. ВС России тем временем ежедневно продвигаются, готовясь к масштабному прорыву, добавил он. По словам эксперта, бойцы уже разгромили несколько бригад ВСУ и имеют абсолютное превосходство в силах и средствах.

То, что руководить обороной назначили Александра Сырского, действительно говорит о том, что оборона противника полностью рушится и они вынуждены отступать. На данный момент на Купянском направлении мы наиболее активно действуем в районах Ольшана и Лимана Первого <...> По последним данным видно, что мы ежедневно продвигаемся в этом направлении и успешно отражаем контратаки противника, готовясь к прорыву, — рассказал Матвийчук.

Сырский уже обратился к администрации Купянского района с предложением об эвакуации жителей, добавил эксперт. Это говорит о том, что ВСУ не исключают оставление города.

По словам Матвийчука, как скоро будут достигнуты цели ВС РФ, пока говорить рано, однако известно то, что командиры сдерживают солдат, чтобы минимизировать потери.

Ранее военкор Евгений Поддубный также подтвердил, что ВС России продолжают продвижение на Купянском направлении. По его словам, бойцы ежедневно захватывают опорные пункты противника, улучшая свое тактическое положение.