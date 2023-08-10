Военкор раскрыл подробности об обстановке на Купянском направлении Поддубный: штурмовые отряды ВС РФ продолжают двигаться вперед на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают продвижение вперед на Купянском направлении, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, российские военнослужащие ежедневно добиваются успехов, улучшая свое тактическое положение.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, при поддержке артиллерии и авиации, продолжают продвижение вперед, ежедневно захватывая опорные пункты противника и улучшая тактическое положение, — сообщил Поддубный.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назначен руководить обороной Купянска, добавил военкор. Недавно он лично посетил город.

Ранее Сырский признал, что Россия создала на Купянском направлении ударный кулак. По его словам, на данном участке фронта идут интенсивные бои, ВС России пытаются прорвать оборону ВСУ. По словам генерал-полковника, целью России является взятие города под контроль.

Власти Купянского района Харьковской области тем временем призвали жителей «ответственно и вдумчиво» принять решение об эвакуации. Они предложили гражданам перейти на территорию других населенных пунктов региона или вовсе в другие области.

Глава местной военной администрации Олег Синегубов также добавил, что возможна принудительная эвакуация. Речь идет о 53 населенных пунктах и более чем 11 тысячах человек.