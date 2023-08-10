Военкоры сообщили о возможном прорыве в Харьковской области «Военное дело»: российские силы прорвали линию обороны ВСУ в Харьковской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, российские войска совершили прорыв линии обороны противника в Харьковской области. По информации канала, силы ВС РФ зашли в населенные пункты Ольшана и Синьковка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкоры пишут, что подразделения украинских войск были выбиты из Синьковки. Сейчас, как сообщает Telegram-канал, российские силы ведут зачистку территории.

Ранее Киев объявил обязательную эвакуацию 53 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Купянска, поселков городского типа Ковшаровка и Купянск-Узловой, поселков Заосколье, Двуречная, Петропаловка, Кучеровка и Волчанск. Жители будут эвакуированы в безопасные регионы Украины.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжают наступление на Купянском направлении и улучшили положение по переднему краю. По информации ведомства, за сутки ВС РФ отразили семь контратак ВСУ.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявил, что оборона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении полностью рушится. По его словам, ВС России тем временем ежедневно продвигаются, готовясь к масштабному прорыву: бойцы разгромили несколько бригад ВСУ и имеют абсолютное превосходство в силах и средствах, а командиры сдерживают солдат, чтобы минимизировать потери.