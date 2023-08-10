«Продал Родину»: в ГД осудили выступившего против СВО основателя Яндекса

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Аркадий Волож

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что сооснователь Яндекса Аркадий Волож, выступивший против военной операции на Украине, предал Родину. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что стране не стоит обращать внимание на таких людей, потому что они потеряны для России и, главное, от их действий никак не пострадает национальная и внутренняя безопасность.

Я считаю, что такие люди, как Волож, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе, потому что на Западе с предателями тоже не любят особо общаться. Они понимают, что если человек на 30 сребреников продал свою Родину, то и все остальное тоже продаст. Волож выбрал путь предательства, и я думаю, что такие еще появятся, — сказал Водолацкий.

При этом парламентарий считает, что таких людей, как Волож, страна еще услышит не один раз, поскольку каждый из них, зарабатывая деньги в России, вывозит их на Запад и считают, что там им будет спокойно и комфортно жить. Водолацкий полагает, что перед человеком, который получает огромные суммы на Западе, ставят условия — или он предает свою Родину и его и его деньги не трогают, либо наоборот.

Просто необходимо всем нашим органам, в том числе и финансовым, более внимательно относиться, когда огромная сумма средств выводится за рубеж. Если Аркадий Волож сделал заявления, порочащие наши войска, СВО, то для этого существуют статьи уголовного кодекса. Надо просто точно знать, что он сказал, так как скорее всего этот текст ему написали, такие люди уже не имеют собственного мнения и работают на заказ тех хозяев, которые их притянули, — подчеркнул Водолацкий.

Ранее бывший глава «Яндекса» опубликовал заявление, в котором выступил против военной спецоперации на Украине и заявил, что несет часть ответственности за происходящее в России, хотя и не живет здесь с 2014 года. Волож подчеркнул, что в 2014 году переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса».