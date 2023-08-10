Сооснователь «Яндекса» выступил против спецоперации Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против спецоперации

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в обращении, которое разослал журналистам, сообщает РБК. В заявлении Волож признал, что его обращение может показаться несвоевременным, однако он молчал до настоящего момента по многим причинам.

Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. <...> Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, — написал сооснователь «Яндекса».

Волож рассказал, что на Украине у него находятся друзья и родственники. Кроме того, живущий с 2014 года в Израиле бизнесмен добавил, что, несмотря на отъезд из России, чувствует ответственность за действия страны.

Он также рассказал, что поддерживает российских инженеров, которые смогут принести пользу тем странам, куда уехали.

В начале июня Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.