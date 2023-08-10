Генпрокуратура потребовала пересмотреть дело о мальчике в шапке с буквой Z

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Генеральная прокуратура РФ потребовала пересмотра уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, сообщаетcя в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре считают прекращение дела нарушением, так как на заседании не присутствовал потерпевший и его законный представитель.

Это решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве также считают, что совершенный Неустроевым проступок относится к категории средней тяжести. Уголовное дело не могло быть прекращено, так как его действия были направлены не только против школьника, но и причинили ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения россиян.

Решение о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого было принято Ленинским районным судом Екатеринбурга. Ему был назначен судебный штраф в размере семи тысяч рублей. В настоящее время прокурор Свердловской области готовит кассационное представление, дело будет пересмотрено.

Инцидент в Екатеринбурге произошел в апреле 2023 года во дворе многоквартирного дома. По версии следствия, обвиняемый напал на ребенка, который надел шапку с символом Z. Объясняя свои действия, Неустроев заявил, что мальчик дерзко себя повел, когда он спросил его о значении символа.