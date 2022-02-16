Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили Закавказье и гарантии безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили 16 февраля по телефону ситуацию в Закавказье и вокруг российских инициатив по обеспечению гарантий безопасности, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Особое внимание было уделено нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Особое внимание уделено ситуации в Закавказье, в первую очередь процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчёркнута важность неукоснительного соблюдения всех положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также рассмотрели «ход обсуждения российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности».

Выражено общее мнение о необходимости наполнить реальным содержанием одобренные в ОБСЕ на высшем уровне обязательства стран-участниц по обеспечению равной и неделимой безопасности в Евроатлантике, — добавили в дипведомстве.

Кроме того, министры обсудили перспективы развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, «включая график предстоящих контактов».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к заключению мирного договора с Баку. По его словам, Ереван готов к содержательному конкретному разговору с азербайджанской стороной.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.