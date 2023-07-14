«Идет скрытый торг»: что решит Путин по продлению зерновой сделки Возможно, черноморская зерновая инициатива будет приостановлена до выполнения Западом своих обещаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли продлена зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля? Этот вопрос сегодня занимает весь мир. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз заявляли, что наша страна может выйти из соглашения. Что ждет договор, который при его подписании называли «маяком надежды» — в материале NEWS.ru.

Зачем нужна зерновая сделка

«Зерновая сделка» — сокращенное название Черноморской зерновой инициативы, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года. Главная ее задача — обеспечить безопасный коридор для поставок сельскохозяйственных грузов из портов Украины. Соглашение заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

До начала СВО Россия поставляла на мировой рынок порядка 20% пшеницы, Украина — около 12%. Но после начала боевых действий экспорт из этих стран резко сократился, что привело к росту цен на мировом рынке на 20%. Такая ситуация привела к угрозе голода в бедных странах. По крайней мере, так заявляли многие эксперты.

«Целью данной инициативы является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна и сопутствующих продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный», — сказано в документе ООН.

Иными словами, Россия и Украина по Стамбульскому соглашению предоставили безопасные морские коридоры для прохода судов с украинской сельхозпродукцией.

Кто гарантирует, что под видом зерна не возят оружие

ООН и Турция обязуются проверять суда, идущие в украинские порты и обратно, на предмет наличия боеприпасов и вооружения. Для инспекции в Стамбуле 27 июля 2022 года был создан Совместный координационный центр.

Взамен Москва ожидала отмены или хотя бы ослабления санкций на экспорт из России сельхозпродукции и удобрений, соответствующая директива была выпущена западными странами 21 июля 2022 года.

Кто вывез больше всего продукции

С тех пор, согласно данным ООН, через три украинских порта было вывезено 32,8 миллиона тонн сельхозпродукции. По номенклатуре продукции лидирует кукуруза (экспортировано 17 млн т), на втором месте пшеница (9 млн т), на третьем — продукция подсолнечника (2 млн т масла и 2 млн т — семечек).

Среди стран-импортеров на первом месте с большим отрывом находится Китай (75 млн т), на втором — Испания (5,6 млн т), на третьем — Турция (3,1 млн т), далее — Италия, Нидерланды и Египет.

Как зерно попадает в бедные страны

Что касается бедных стран, испытывающих нехватку продовольствия, то их снабжение происходит следующим образом. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН направляет в Турцию зерно, которое перемалывают в муку на местных комбинатах, а мука пересылается в регионы, где ВПП проводит гуманитарные миссии. Всего ВПП отправила голодающим 725 тыс. тонн.

Фото: shutterstock.com В Турции из украинского зерна делают муку, и отправляют в слаборазвитые страны через Всемирную продовольственную программу ООН

В чем заключается позиция России по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь 13 июня с военкорами, высказал свою точку зрения на необходимость продления зерновой сделки.

«К сожалению, нас в очередной раз обманули — ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего», — заявил российский лидер.

Через несколько дней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «шансов у сделки нет».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что соглашение надо закрывать. В частности, на брифинге 30 июня он подчеркнул, что черноморская инициатива приобрела коммерческий характер, и в беднейшие страны вывозится чуть больше 2,5% от общего объема зерновых.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской сделки, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой», — добавил Лавров.

Когда и почему Россия приостанавливала зерновую сделку

Напомним, что 29 октября прошлого года Россия приостанавливала сделку после атаки украинских беспилотников на Севастополь и ударов по кораблям ВМС РФ и гражданским судам. Однако уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возобновлении поставок сельхозпродукции.

В обмен Россия, по некоторым сведениям, получила возможность продавать собственную сельхозпродукцию, минуя санкции.

Что будет дальше

14 июля позиция России начала меняться. Появились сообщения, что Эрдоган намерен поговорить с Путиным еще до истечения сделки 17 июля. Например, об этом заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

В этот же день появились сообщения AFP со ссылкой на Эрдогана, что Путин якобы согласился на продление сделки. В Кремле информацию опровергли. «Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — отметил Песков.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин заявил, что «мы подумаем, как поступить» с зерновой сделкой

Прекращение сделки вряд ли будет положительно воспринято странами Ближнего Востока и Африки. Иракский эксперт в сфере сельского хозяйства Хаттаб ад-Дамин считает, что непродление соглашения приведет к повышению цен на пшеницу на международных рынках, поскольку поставки пшеницы сократятся вместе с объемом продукции, экспортируемой с Украины.

Это негативно отразится на балансе между спросом и предложением при нынешних ценах и повлияет на группу государств Ближнего Востока, зависимых от импорта пшеницы, в частности на Египет, Ирак и Саудовскую Аравию. Между тем, по его словам, только Ираку нужно пять миллионов тонн пшеницы в год, поскольку страна столкнулась с засухой, высокой соленостью почв и уменьшением стока из рек Тигр и Евфрат.

В Минэкономики Ливана также полагают, что «непродление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, поставило бы под угрозу продовольственную безопасность Ливана».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который еще недавно заявлял, что сделка продлена не будет, в Джакарте после совещания «Россия — АСЕАН» заявил «о нашей общей готовности (с Турцией. — NEWS.ru) работать независимо от других договорённостей над льготными поставками зерна, прежде всего странам, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре».

Похоже, предварительные основания для оптимизма есть. Появились сообщения, что ЕС в определенной степени готов предоставить «Россельхозбанку» доступ к SWIFT. Как сообщило 13 июля агентство Reuter’s со ссылкой на источники, Евросоюз может подключить к международной межбанковской системе передачи информации «дочку» банка.

Фото: shutterstock.com Погрузка сельхозпродукции на судно на Украине

Эксперт: «Россия, скорее всего, приостановит сделку»

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов пояснил NEWS.ru, что «мы, наверное, приостановим, именно приостановим, а не прекратим исполнение сделки и подождем, как будет реализовываться обещание генсека ООН и западных стран (предоставить „Россельхозбанку“ доступ к SWIFT и т.д. — NEWS.ru)».

Тихонов напомнил, что в настоящий момент РФ не получает прямых экономических выгод от черноморской инициативы.

«Если брать вопрос договоренностей — допуска нашей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также получения из-за рубежа запчастей для сельхозтехники, то сейчас для России это уже не очень актуально, — отметил эксперт. — Весь экспорт налажен усилиями наших сельхозпроизводителей и партнеров из дружественных стран».

Он убеждён, что зерновая сделка в ее нынешнем виде работает в основном на экономику Турции, Украины и ряда европейских стран — последние за счет дешевых поставок с Украины сдерживают свою инфляцию, хотя такие поставки вредят их местным сельхозпроизводителям.

Тихонов высказал мнение, что до президентских выборов в Турции Россия держала сделку и шла на уступки, чтобы поддержать Эрдогана. Москве важно было сохранить турецкий коридор с его параллельным импортом, логистическими связями.

«Сейчас Эрдоган переизбран, и, видимо, идет торг, но он закрыт от публики. О причинах мы узнаем позже», — отметил Тихонов.

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