«Дочку» Россельхозбанка могут подключить к SWIFT ради зерновой сделки Reuters: ЕС обсуждает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для продления зерновой сделки

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Евросоюз допускает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT для продления зерновой сделки, передает Reuters. По сведениям источников агентства этот вопрос обсуждается сообществом. В Еврокомиссии от комментариев воздерживаются.

ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы разрешить операции конкретно с зерном и удобрениями, — говорится в сообщении.

По словам первого зампредседателя Россельхозбанка Кирилла Левина, у кредитной организации нет планов по созданию «дочки» для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что в настоящее время банк осуществляет платежи в долларах через американский банк JP Morgan по специально выделенному каналу.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Накануне стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением продлить ее.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. По его словам, надежд на исполнение обязательств сторон до конца срока действия соглашения не так много.