Песков: шансов у зерновой сделки нет

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что шансов на продление зерновой сделки после 17 июля нет. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, часть продуктового соглашения, касающаяся российской стороны, выполнена не была, а обещанное не сделано.

Смотря на то, что имеем шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, сделана так и не была, — сказал он.

Он отметил, что требования России по сделке не были выполнены, даже после того, как Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и неоднократно продлевала соглашение.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

МИД РФ ранее опубликовал требования, без выполнения которых продление зерновой сделки в июле будет невозможным. Москва требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и «разморозки» активов российских компаний.