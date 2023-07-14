Кремль опроверг сообщения о согласии на продление зерновой сделки Песков: Россия не делала никаких заявлений по зерновой сделке

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Российская сторона за последнее время не делала никаких заявлений по поводу продления зерновой сделки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что получил согласие российского президента Владимира Путина на продление договоренностей.

Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было, — сказал он.

Эрдоган также сообщил, что Анкара надеется на продление зерновой сделки. По его словам, у него имеются «общие позиции» по поводу сделки с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Эрдоган добавил, что ведется подготовка к визиту Путина в Турцию в августе.

До этого Песков подтвердил готовность Москвы отказаться от выполнения обязательств в рамках зерновой сделки. Он уточнил, что окончательного решения на этот счет пока нет.

Заявление прозвучало после того, как соответствующий вариант развития событий озвучил российский лидер Владимир Путин. По его словам, Москва готова пойти на заморозку черноморской инициативы, пока не будут выполнены ее требования.