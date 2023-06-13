Путин сообщил, что Россия может выйти из зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле

Россия рассматривает вариант выхода из зерновой сделки, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки России будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.

Мы сейчас думаем над тем, чтобы выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более что коридоры, по которым идут эти корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, — рассказал Путин.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

МИД РФ ранее опубликовал требования, без выполнения которых продление зерновой сделки в июле будет невозможным. Москва требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и «разморозки» активов российских компаний.