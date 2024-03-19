Бойцы ВСУ массово сдались в плен: новости СВО на утро 19 марта

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военным в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что это произошло во время попытки ротации ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Гагина, всего в плен сдались 18 человек. По его данным, украинских бойцов заметили при помощи средств воздушной разведки. Им дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. Гагин допустил, что прикрывать их с тыла не столько не смогли, сколько не захотели.

«Сдaлись при попытке ротировaть сослуживцев. Окaзaлись в ловушке», — рассказал он.

Советник главы ДНР добавил, что решение сдаться в плен самостоятельно принимал командир группы, который добровольно вышел на связь с россиянами и попросил сберечь жизни личного состава. В результате ударов артиллеристов ВС РФ потери у группы все-таки были: погибли четыре человека, пятеро получили ранения.

Также стало известно, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины, сообщил начальник пресс-центра военного объединения Александр Гордеев. Он добавил, что на том же направлении россияне уничтожили группу резерва ВСУ.

Фото: МО РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории Белгородской области 18 марта в 17:10 мск, задействовав для этого сразу три беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, для атаки использовались дроны самолетного типа. Все цели были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Армия Украины также предприняла попытку атаки на Воронежскую область с применением беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Дрон ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны 18 марта около 18:50 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В результате обстрелов поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, также урон нанесен 14 домовладениям.

Российские силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в северной части Лукашовки, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что противник был поражен подразделением прикрытия госграницы с помощью FPV-дрона. Потери ВСУ составили до восьми человек убитыми и ранеными.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

В чем главная проблема переговоров по Украине

Гипотетические переговоры о заморозке конфликта с Украиной на данный момент вряд ли возможны из-за того, что неясно, с кем именно их вести, так как западные страны дискредитировали себя, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также, по его словам, актуальным остается вопрос, кто выступит гарантом соблюдения договоренностей.

Что касается выбора гарантов, то ранее европейские лидеры открыто признали, что не планировали соблюдать Минские соглашения по Донбассу, продолжил Чепа. Поэтому вопрос о недоверии к таким государствам сегодня видится более чем логичным. В качестве примера политик привел президента Франции Эммануэля Макрона, который призывает прекратить боевые действия на время Олимпийских игр и тут же заявляет о готовности его страны ввести войска на Украину. Поэтому слова западных политических деятелей следует воспринимать с большой долей скепсиса, резюмировал парламентарий.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Какова вероятность новой волны мобилизации в РФ

Вероятность новой волны мобилизации в России весьма низка, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что контрактники и добровольцы на данном этапе справляются со всеми поставленными задачами. При этом военный эксперт отметил, что в будущем могут понадобиться представители судебных и правоохранительных органов.

Что касается «санитарной зоны», то, по мнению эксперта, она может быть организована в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Николаевской областях. Он уточнил, что с этих территорий ВСУ пытаются совершать атаки на российские регионы и запускают беспилотники. По его словам, следует отойти на 200 км в сторону Украины, что составляет максимальное расстояние, которое может преодолеть ракета американской системы залпового огня HIMARS.

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