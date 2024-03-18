В Госдуме назвали главную проблему переговоров по Украине Депутат Чепа: возможные западные переговорщики по Украине дискредитировали себя

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Гипотетические переговоры о заморозке конфликта с Украиной на данный момент вряд ли возможны из-за того, что неясно, с кем именно их вести, так как западные страны дискредитировали себя, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также, по его словам, актуальным остается вопрос, кто выступит гарантом соблюдения договоренностей.

С кем вести переговоры? С Зеленским? Или с группой военных, которые не в полной мере ему подконтрольны? Или с Макроном? Мы всегда были готовы к переговорам, делали к этому шаги. Но именно к переговорам, а не к выслушиванию того, как в очередной раз нас пытаются обмануть, — подчеркнул депутат.

Что касается выбора гарантов, то ранее европейские лидеры открыто признали, что не планировали соблюдать Минские соглашения по Донбассу, продолжил Чепа. Поэтому вопрос о недоверии к таким государствам сегодня видится более чем логичным. В качестве примера политик привел президента Франции Эммануэля Макрона, который призывает прекратить боевые действия на время Олимпийских игр и тут же заявляет о готовности его страны ввести войска на Украину. Поэтому слова западных политических деятелей следует воспринимать с большой долей скепсиса, резюмировал парламентарий.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. Он уточнил, что его страна будет продолжать работать в направлении политического решения конфликта.