В Китае выразили готовность способствовать переговорам РФ и Украины Зампостпреда КНР при ООН: Китай готов способствовать переговорам РФ и Украины

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Китай готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. Он уточнил, что его страна будет продолжать работать в направлении политического решения конфликта.

Китай готов предоставить необходимые возможности для проведения переговоров между Россией и Украиной и будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса, — сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

При этом другой постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь уточнил ранее, что США должны прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины. По его словам, Вашингтон должен предпринять усилия в интересах установления прочного мира, которого не удастся достигнуть путем санкций и эскалации конфликта.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй пришли к выводу, что любое обсуждение урегулирования на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов безопасности. Отмечается, что дипломаты признали вред предлагаемых Киевом и Западом ультимативных требований к Москве и связанных с ними диалоговых форматов. Они не могут стать основой урегулирования, добавили в ведомстве.