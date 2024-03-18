Поселок в Курской области погрузился во тьму после атаки ВСУ Старовойт: в результате атаки ВСУ на Курскую область были повреждены ЛЭП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрелов поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, также урон нанесен 14 домовладениям, аварийные бригады приступят к работе при первой возможности.

По уточненной информации, после сегодняшних обстрелов посёлка Тёткино Глушковского района повреждены линии электропередачи, в результате часть домов обесточена. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Кроме того, повреждено 14 домовладений, — сообщил Старовойт.

Ранее сообщалось, что в селе Горналь Суджанского района Курской области украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. По словам Старовойта, никто не пострадал, аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля. Кроме того, по словам губернатора, со стороны Украины вновь был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Тогда сообщалось, что, по предварительным данным, есть повреждения нескольких домовладений, загорелась хозяйственная постройка.