В Курской области дрон атаковал автомобиль и развалился в воздухе

Фото: t.me/gubernator_46

В селе Горналь Суджанского района Курской области украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля.

В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал, — сказано в сообщении.

Кроме того, по словам губернатора, со стороны Украины вновь был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. По предварительным данным, есть повреждения нескольких домовладений, загорелась хозяйственная постройка.

До этого Старовойт сообщил, что Глушковский район Курской области с самого утра находится под обстрелом Вооруженных сил Украины, обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Он уточнил, что поселок Теткино обстреляли три раза, в результате чего поврежденным оказалось оборудование на одном из предприятий.

Президент РФ Владимир Путин до этого допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины санитарную зону. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.