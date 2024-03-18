«Санитарный кордон с Украиной»: что изменится в РФ после выборов президента

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Владимир Путин

Нынешняя избирательная кампания стала во многом знаковой для России: впервые на федеральных выборах применялась система электронного голосования, были зафиксированы рекордные показатели явки. Как проходили выборы президента РФ в 2024 году, чего ждать от их итогов и что они говорят о настроениях в обществе, — в материале NEWS.ru.

Кого допустили до выборов

Претенденты на высший государственный пост начали заявлять о своих планах принять участие в выборах в декабре 2023 года. В ЦИК поступили уведомления о процедурах выдвижения 33 кандидатов, правда, к моменту окончания приема документов их ряды поредели до 11. В итоге были зарегистрированы четверо: Владимир Путин пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, Николай Харитонов был выдвинут от КПРФ, Владислав Даванков представил партию «Новые люди», а Леонид Слуцкий — ЛДПР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Слуцкий

В этом году некоторые партии решили не выставлять своих кандидатов. Так, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов еще в ходе XII партийного съезда в мае 2023 года заявил, что не намерен баллотироваться в президенты, а вместо этого призвал сторонников поддержать кандидатуру действующего главы государства. Участники съезда согласились с предложением Миронова.

Заметной стала кампания политика Бориса Надеждина, который баллотировался от партии «Гражданская инициатива», не представленной в парламенте. Для регистрации кандидатом ему требовалось набрать более 200 тысяч подписей в свою поддержку, однако ЦИК 8 февраля сообщила о признании 9147 из них недействительными и отказала Надеждину в выдвижении.

Как прошли выборы

8 декабря 2023 года ЦИК собралась на заседание, на котором приняла решение о проведении выборов президента РФ в нестандартном трехдневном формате — с 15 по 17 марта. Кроме того, комиссия сообщила о планах впервые применить систему дистанционного электронного голосования, которая была запущена в 29 регионах России. Еще одним нововведением стало проведение выборов на территориях, где введено военное положение, — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Там и еще в 38 регионах прошло досрочное голосование.

В итоге избирательная кампания 2024 года отметилась сразу несколькими рекордами. Так, явка избирателей превысила показатели президентских выборов 2018 года и стала наибольшей в истории России: по предварительным данным, озвученным председателем ЦИК Эллой Памфиловой, она составила 77,44%, своим избирательным правом воспользовались более 87 млн человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число российских граждан, голосовавших за границей, также оказалось рекордным. Явка на зарубежных участках, по данным на 08:30 мск, составила 372 779 человек, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав такие цифры беспрецедентными.

Не обошлось без неприятных инцидентов — в некоторых регионах были зафиксированы попытки сорвать ход голосования. Так, жительница Москвы залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке в районе Отрадное. Как позднее уточнили в Следственном комитете, на девушку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Аналогичный инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области, против злоумышленника также возбудили уголовное дело. А на участке № 1527 в московском районе Марьино пожилая женщина подожгла будку для голосования. Виновнице может грозить до пяти лет лишения свободы.

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи интернет-страниц за попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в России, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев во время брифинга в информационном центре Центризбиркома. По его словам, бóльшая часть данных размещалась на иностранных площадках или принадлежащих иноагентам источниках.

Что стало причиной высокой явки

Россияне осознали, что активное проявление их гражданской позиции способно повлиять на дальнейший курс страны, заявил в беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы единоросс Сергей Неверов. По его мнению, именно этот фактор объясняет рекордную явку на голосовании. «Высокая явка демонстрирует консолидацию российского общества. Это ответ на то давление, которое оказывается на Россию со стороны США и их союзников. Россия — суверенная страна, которая сама определяет свой путь развития», — отметил депутат.

Неверов также указал на активность молодых людей в избирательном процессе. Причиной такого интереса молодежи к прошедшей избирательной кампании, по мнению политика, стало внимание президента РФ Владимира Путина к проблемам этой части населения.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«Посмотрите, как много было сделано за последние годы для самореализации молодых специалистов! В том числе это „продвинутые“ сферы: IT-технологии, креативные индустрии, современные производства, наука. Сколько было принято мер поддержки молодых семей, запущен новый национальный проект „Молодежь России“», — напомнил он.

Как отреагировали на результаты выборов в мире

После подсчета 99,76% избирательных протоколов президент России Владимир Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял Николай Харитонов — 4,3% голосов, третье — Владислав Даванков (3,84%), а на четвертом оказался Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,21% избирателей.

Одним из первых поздравил Владимира Путина с победой лидер Венесуэлы Николас Мадуро, который в своем обращении выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии». Российского лидера поздравили главы и других стран Латинской Америки, в том числе президент Боливии Луис Арсе, глава Никарагуа Даниэль Ортега, лидер Гондураса Сиомара Кастро и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера по телефону, пожелав ему дальнейших успехов в этой должности во благо развития и процветания страны. Свои поздравления направили лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что с переизбранием Путина Россия будет добиваться новых успехов. К поздравлениям присоединился и папа римский Франциск — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который общается с понтификом. Пресс-служба Ватикана пока не комментировала эту информацию.

В странах Запада успех Путина восприняли скептически. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал избирательный процесс в России, назвав выборы «несвободными и несправедливыми». Министр обратил внимание на «отсутствие независимого мониторинга со стороны ОБСЕ». В МИД Польши выразили мнение, что выборы проходили в условиях, когда у населения якобы не оказалось возможности сделать «свободный демократический выбор». Также ведомство отметило, что не признает итоги кампании, поскольку она затронула в том числе новые регионы.

Что изменится после выборов

Результаты президентских выборов говорят о крайне высокой легитимности Путина и популярности его нынешнего курса, поделился с NEWS.ru своим мнением директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Результаты выборов — это огромный кредит доверия, который граждане страны продемонстрировали Владимиру Путину. И это грандиозный уровень легитимности власти в нашей стране. Он в том числе является и свидетельством одобрения той программы, которую президент предложил в ходе послания Федеральному собранию», — заявил Данилин.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Аналитик обратил внимание на заявления, которые Путин сделал в ходе встречи с волонтерами своего избирательного штаба уже после завершения президентских выборов. На этом мероприятии, считает эксперт, глава государства дал понять, что глобальных изменений в политической системе страны не будет: основные перемены, которые планируются, уже были анонсированы в послании, озвученном в конце февраля. Речь идет о четко проработанных инициативах, касающихся социально-экономического развития и демографии.

Еще одним вопросом остается ситуация с СВО, однако и здесь, считает собеседник, план действий уже определен. «Что касается положения на фронтах, то я полагаю, что слова Путина на встрече с волонтерами являются руководством к действию. Речь идет о необходимости обеспечить максимально широкий санитарный кордон на территории Украины. Это будет, очевидно, важной задачей на ближайшее время», — сказал Данилин.

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