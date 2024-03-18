Средства ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ на российский регион Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник в небе над Воронежской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Воронежскую область с применением беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Дрон ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны около 18:50 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

О сбитом беспилотнике также сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Он добавил, что на территории региона был введен режим опасности атаки БПЛА. Он призвал граждан быть готовыми к тому, чтобы перейти в укрытие, и добавил, что силы ПВО наготове.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены линии электропередачи. Также урон нанесен 14 домовладениям, аварийные бригады приступят к работе при первой возможности.