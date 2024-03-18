Работино, Бахмут, Авдеевка: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 18 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Авдеевки, Донецка, Луганска, Крынок, Харькова, Угледара, Часова Яра, Работино, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости выходили с разных направлений спецоперации сегодня, 18 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте встречные бои в Работино и севернее Вербового. ЛБС в этом районе не изменилась. Есть продвижение ВС РФ юго-западнее Гуляйполя. В результате штурмовых действий российскими войсками был освобожден н. п. Мирное. На Донецком фронте — тактические успехи ВС РФ в н. п. Новомихайловка. В Победе и Георгиевке — встречные бои. В Первомайском ВС РФ продолжают понемногу продвигаться в селе. Встречные бои идут и на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи, где российские войска стремятся развить успех недавних продвижений. Активно работает наша артиллерия и авиация. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Бахмутское направление. Здесь ВС РФ штурмуют Богдановку, Клещеевку и западные окраины Ивановского (Красного), чтобы наконец открыть себе дорогу на Часов Яр — на данный момент основной населенный пункт ВСУ на этом направлении. Активно работают российские ВКС и артиллерия, блокируя пути подвозов резервов и БК, а также уничтожая командные пункты. Но пока ЛБС существенно не изменилась», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что на Херсонском направлении ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ на прибрежных территориях в Крынках и западнее села.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«Оставшиеся группы противника немногочисленны, но артиллерия и ударные беспилотники по-прежнему доставляют проблемы нашим войскам. БПЛА используются и в качестве курьеров для доставки БК и продовольствия через Днепр. Наши военнослужащие тоже на месте не сидели и посетили правый берег, где провели успешную диверсионную операцию на позициях противника, после чего в полном составе вернулись обратно. Еще одна успешная операция на этом направлении — удар по пункту временной дислокации противника в Одессе с ощутимыми потерями в личном и командном составе украинского МВД», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы и удары дронами. Системное развертывание связи, РЭБ и звукометрических комплексов контрбатарейной стрельбы достигается за счет инициативы командиров частей, к сожалению, зачастую без соответствующего в полной мере времени обеспечения. На фронте в блиндажах бойцы печатают системы сбросов, хвостовики, заготовки для СВУ, обращаются к волонтерам за посильной подмогой. Грамотное руководство этими процессами на местах приводит к уничтожению лодок противника огнем артиллерии и ударами БПЛА: очередная партия вражеского десанта не была доставлена в Крынки. У Антоновского моста также сохраняется присутствие мелких групп противника. На Запорожском фронте идут бои в мешке Работино — Вербовое. Наши ведут наступательные действия на данном участке с „горловиной“ в 12 км не первую неделю. Есть продвижение у данных населенных пунктов, на северо-восток от этих мест важным стало занятие ВС России н. п. Мирное. На запад от Авдеевки наши войска продвинулись на несколько сотен метров у Бердычей и Орловки, наступают в Первомайском. Идут тяжелые бои, у противника остаются силы для контратак. На направлении на Часов Яр ВС России сосредотачивают усилия на освобождении Ивановского (Красного)», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Сводка от «Рыбаря»

«На Донецком направлении российские войска продолжают продвигаться вглубь Первомайского — их успехи подтверждают кадры объективного контроля со стороны украинских формирований. На Запорожском направлении центральным событием стало освобождение села Мирного на участке у Гуляйполя: противник предпринял контратаки, однако военнослужащие ВС РФ удержали взятые позиции», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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