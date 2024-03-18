Аналитик рассказал о тайном обсуждении в ЕС отправки войск на Украину Jerusalem Post: В Евросоюзе могли тайно обсуждать отправку войск на Украину

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Европейские лидеры могли «в узком кругу» обсуждать отправку войск стран Запада на Украину на фоне растущей вероятности поражения ВСУ, рассказал со ссылкой на неназванных экспертов аналитик Салем Алкетби. По его словам, заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного ввода войск в зону СВО могло оказаться преднамеренной утечкой в попытке «прощупать пульс» или оказать давление на США, с целью ускорить выделение помощи Киеву из опасения втянуть в прямую конфронтацию с Россией своих европейских союзников.

Идея отправки войск на Украину действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу, в секретной обстановке с учетом растущей вероятности поражения или краха ВСУ и его последствия для европейской национальной безопасности, – отметил в статье для Jerusalem Post Алкетби.

Он добавил, что заявление французского лидера стало серьезным политическим событием, поставившим его в сложное положение.

Ранее в интервью газете Le Parisien Макрон заявил, что французские войска в какой-то момент могут начать проведение наземных операций на Украине. Такой вариант развития событий глава республики инициировать не намерен.

По его словам, сила Франции заключается в возможности при необходимости перейти к активным действиям на украинской территории. Позицию Парижа поддерживают многие европейские страны, добавил президент.