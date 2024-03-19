Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат Гагин: под Марьинкой в плен сдались 18 солдат ВСУ

Фото: Chenjunfeng/Xinhua/Global Look Press

Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что инцидент произошел во время попытки ротации ВСУ.

В рaйоне Георгиевки нaши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужaщих укрaинской aрмии, которых [ВСУ] отпрaвили нa подкрепление. Всего 18 человек. Сдaлись при попытке ротировaть сослуживцев. Окaзaлись в ловушке, — рассказал Гагин.

По его данным, украинских бойцов заметили при помощи средств воздушной разведки. Им дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. Гагин допустил, что прикрывать их с тыла не столько не смогли, сколько не захотели.

Он добавил, что решение сдаться в плен самостоятельно принимал командир группы, который добровольно вышел на связь с россиянами и попросил сберечь жизни личного состава. В результате ударов артиллеристов ВС РФ потери у группы все-таки были: погибли четыре человека, пятеро — получили ранения.

На днях сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал: вдали от киевской пропаганды сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ признаются, что не знают, за что сражаются.