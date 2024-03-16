Сенатор рассказал о неожиданном признании попавших в плен военных ВСУ Сенатор Кастюкевич: украинские военнопленные не знают, за что воюют

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в российский плен, признаются, что не знают, за что воюют, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, это связано с тем, что они оказываются вдали от пропаганды Киева.

Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют, — сказал он.

Кастюкевич связал реакцию пленных с их отрывом от зомбирования киевской пропагандой. По его словам, без внешней подсказки они не могут ответить на вопрос, какие идеалы отстаивают на фронте.

Ранее стало известно, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) три дня выхаживал раненого российского военного, которому сдался в плен. Как рассказал российский военнослужащий по имени Сергей, все это случилось во время взятия Авдеевки.

Сам военнослужащий, получивший ранение, признался, что украинец носил ему воду, делал перевязки и жаловался, что военкомы его «забрали с остановки» в Николаеве и кинули «на передок». Отмечалось, что пленный тоже был ранен, но свои его бросили.

В середине февраля стало известно, что пленные солдаты ВСУ помогли российским военнослужащим эвакуировать командира взвода 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ) ВС России с позывным Хищник. Офицер был ранен дроном-камикадзе во время штурма Новомихайловки 5 февраля.