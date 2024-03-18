Белгород и ДРГ, НАТО и Румыния, ФРГ и Путин. Что происходит в мире 18 марта

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа

Создание крупнейшей базы НАТО в Румынии, ситуация с обстрелами Белгорода и атаками ВСУ на Белгородскую область, нежелание Германии признавать выборы в России — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО и мира сегодня, 18 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о создании базы НАТО в Румынии, какие планы у Франции на Черное море

«В Румынии строится новая база НАТО. Объект возводится на площади в 2,8 тыс. гектаров и сможет принимать на постоянной основе 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда евро. Проект включает в себя взлетно-посадочные полосы, оружейные хранилища, ангары для самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Основой для нового объекта станет 57-я авиабаза ВВС Румынии „Михаил Когэлничану“ недалеко от Констанцы. Работы начались с создания базовой инфраструктуры — подъездных дорог и электросети, а вскоре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной уже существующей. Судя по озвученной площади объекта, новая база будет почти втрое крупнее 99-й военной базы Девеселу, где размещены компоненты американской системы ПРО Aegis Ashore и превзойдет по размерам авиабазу ВВС США в Рамштайне (Германия). Отмечается, что объект создается в „новом геополитическом контексте“ и после завершения строительства станет важнейшей постоянной военной базой НАТО в непосредственной близости от Украины», — написала «Военная хроника».

«Два майора» объяснили, как Франция сможет использовать Румынию в своих целях.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Global Look Press

«Франция продолжает усиление присутствия на восточном фланге НАТО. Стали известны подробности наращивания возможностей французской миссии „Орел“ в Румынии. В феврале 2024 года в Румынию доставлен радар GM200 ВКС Франции, который дополнил поставленные ранее GM200 и ЗРК SAMP-T (МАМБА), размещенный на Черноморском побережье (военная база Капу-Мидия). Указанные средства полностью включены в Интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS), что позволит контролировать воздушное пространство Черноморского региона с авиавбазы в Рамштайне. Показательно, что в 2023 году Францией в Молдавию доставлен аналогичный радар GM200, который якобы не смог выявить российский БПЛА „Герань-2“. Еще один планируется поставить до конца 2024 года. На фоне усиления влияния Франции в Молдавии и развертывания миссии военного атташе при посольстве в Кишиневе вероятным пользователем французских радаров выступят натовские инструкторы, которые включив их в NATINAMDS, возьмут под контроль молдавское воздушное пространство», — добавил источник.

Что сейчас происходит в Белгородской области: обстрелы и атаки ДРГ ВСУ

«По Белгородчине. Получил подтверждение, что в Горьковском противника нет: „Парни там стоят. Да обстрелы интенсивные, танк плотно сегодня работал по ним. Но держатся“. Тем временем Белгород сегодня дважды подвергался атаке со стороны ВСУ. В Белгородском районе в селе Никольское погибли два человека. Парень 17 лет и мужчина— прямое попадание в частный дом. Из-под завалов этого же дома извлекли маленькую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами конечностей», — рассказал военкор Александр Коц.

Фото: t.me/vvgladkov

«Старше Эдды» отметил, что Украина при атаке на Белгородскую область использует связку БПЛА «Фурия» и РСЗО HIMARS.

«Ими Украина наносит удары по нашим построениям или колоннам. „Фурия“ смотрит, HIMARS стоит заряженный. Как только оператор БПЛА передает координаты и дает приказ на открытие огня, HIMARS стреляет. Учитывая его убийственную точность и скорость реакции, получается страшная связка. РСЗО, что обстреливают Белгород, наши операторы БПЛА засекают постоянно. Видят выходы, знают точки, откуда противник ведет огонь, а от телевизионных экспертов я слышал про то, что „Торнадо-С“, это наш ответ HIMARS. Отличный способ проверить боевые качества „Торнадо-С“ или еще чего-то, не имеющего аналогов, использовав его в контрбатарейной борьбе, а заодно оценить компетенции тех, кому по долгу службы положено защитить мирный русский город от обстрелов. Компетенции проверяются очень просто, начальник сокращает цепочку командования, выстраивает РОК и уничтожает врага в кратчайшее время, стоит цели только засветиться в объективе разведывательного БПЛА. Для этого естественно нужны огневые средства должных характеристик, но я со своего дивана видел, что они есть», — написал он.

Авторы канала lpr1 объяснили, когда могут закончиться обстрелы приграничных российских территорий.

«Белгород после освобождения Харьковской и Сумской области. Курск после освобождения Харьковской и Сумской области. Брянск после освобождения Сумской и Черниговской области. ЛДНР после освобождения Днепропетровской, Запорожской полностью и Харьковской области. Херсонская область и Крым после освобождения полностью Запорожской и Херсонской области, после взятия под контроль Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей и частично Винницкой области. И только в этом случае можно быть уверенными, что обстрелов из РСЗО не будет. Останется угроза по БПЛА и дальнему ракетному вооружению. Полностью же будет безопасно, когда мы хоть один раз целенаправленно ударим ракетами по военным объектам Польши, Франции и еще ряда вражеских стран, которые поставляют укропам вооружение. У них на территории должны погибнуть сотни их военных, которые косвенно участвуют в войне против нас», — отметил источник.

Фото: МО Украины

Кто на Западе не хочет признавать выборы президента в России

Правительство ФРГ сегодня выступило с заявлением, что не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. МИД Польши также отказался считать выборы президента РФ честными и законными. Аналогичную точку зрения высказали в МИД Франции. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские выборы не были «свободными и справедливыми».

«Германия не признает выборов в России, но „готова разговаривать с Путиным“. Германия не правильно расставляет акценты. Это русскому президенту решать, с кем говорить, а об кого можно вытереть ботинки. Геополитические карлики, то есть страны ЕС, не являются субъектами геополитики, потому их мнение не важно от слова совсем, а дипотношения с ними можно и разорвать, не велика потеря», — написал «Старше Эдды».

«Боррель вкладывает в эти слова то, что в Европе вкладывали всегда. Они всю жизнь борются с российскими выборами и их не признают. Я думаю, не стоит на них сильно обращать внимание. Нам плевать на то, признают они выборы или нет. Граждане РФ признают — это самое главное. Тем более от недружественных государств ничего хорошего не жди. Лично я на это смотрю с другой стороны. Если эти государства не признают, значит у нас все нормально, а если бы признавали, у нас было бы все плохо и были бы большие проблемы в стране», — заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru отметил, что «не понимает, что Германия будет делать со своим непризнанием, ведь выборы в РФ уже состоялись».

«К кандидатам можно по-разному относится, кому-то они могут не нравиться, кому-то наоборот, в том числе и за рубежом. Но всякие попытки давать такого рода оценки являются классическим вмешательством во внутренние дела России. Поэтому по линии Министерства иностранных дел РФ наверняка замечания будут высказаны. Такие заявления идут в разрез с нормальными взаимоотношениями стран, которые, помимо всего прочего, имеют дипломатические отношения. Не думаю, что это кардинальным образом повлияет на российско-германские отношения. К сожалению, они и так находятся на весьма низком уровне. Ясно, что перспективы дальнейшей деградации еще возможны, и вполне реальны. Но никакого практического значения, на мой взгляд, такого рода декларации иметь не будут», — отметил он.

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