Российские войска отразили две контратаки президентской бригады Украины Гордеев: ВС РФ в ДНР отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины

Фото: Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра военного объединения Александр Гордеев. Он добавил, что на том же направлении россияне уничтожили группу резерва ВСУ.

Подрaзделения группировки в ходе aктивных действий улучшили положение по переднему крaю, отрaзили две контрaтaки формировaний 1-й бригaды президентa Укрaины в рaйоне Урожaйного, уничтожили группу резервa 108-й бригaды территориaльной обороны на пикaпaх в рaйоне Мирного. Пресекли попытки усиления противником передовых позиций в рaйонaх Старомайорского и Ровнополя, — уточнил глава пресс-центра группы «Восток».

По данным Гордиенко, военнослужащие ВС России ударом бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поразили опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Шахтерского и Старомайорского. За сутки на этом направлении были уничтожены более 130 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, танк, восемь дронов, станция радиоэлектронной разведки и четыре единицы автомобильной техники.

Накануне военные группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области.