Появилось видео уничтожения украинской ДРГ в Лукашовке Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской ДРГ в Лукашовке

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в северной части Лукашовки, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что противник был поражен подразделением прикрытия госграницы FPV-дроном.

Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, диверсанты противника были замечены на его территории. Группа собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для продвижения к госгранице России. Уточняется, что после удара механик-водитель БМП бросил машину и раненых и бежал с места посадки

Утром, 18 марта, в российском военном ведомстве сообщили, что артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по ДРГ ВСУ в приграничной зоне Курской области. По данным МО РФ, бойцы используют гаубицы Д-30. Расчеты не дают противнику пересечь границу. Огонь ведется по живой силе, бронированной технике, опорным пунктам и строениям.

Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что при попытке прорваться на территорию РФ уничтожается почти 100% украинских сил. Он добавил, что в приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек.