В Белом доме отреагировали на возможную связь инопланетян и аэростатов Белый дом: в ситуации со сбитыми воздушными объектами нет никаких признаков инопланетной активности

Фото: shutterstock

Последние ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США и Канадой не указывают на внеземную активность, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС. Она отметила, что у американцев «были вопросы и опасения по этому поводу» и поэтому в Вашингтоне решили прояснить этот момент.

Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты летательные аппараты. Повторюсь, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности, — сказала Жан-Пьер.

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк ранее заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.

В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.