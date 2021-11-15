Ярмольник прокомментировал появление Богомолова в женском платье и парике

Российский актёр Леонид Ярмольник в беседе с NEWS.ru прокомментировал появление Константина Богомолова на сцене Театра Наций в женском платье и парике. Накануне, 14 ноября, режиссёр исполнил одну из женских ролей в своём спектакле «На всякого мудреца». Выход Богомолова на сцену в роли барыни Софьи Турусовой был неожиданным для зрителей, новость об этом произвела фурор в соцсетях.

Что заставило Богомолова надеть женский наряд и парик, режиссёр пока не объяснил. На звонки корреспондента NEWS.ru он не ответил. Ранее Турусову играл актёр Игорь Миркурбанов, которого Богомолов назначил на эту роль после отказа от сотрудничества в спектакле с Мариной Зудиной.

Прокомментировать сенсационное появление Константина Богомолова в женском платье и парике согласился артист Леонид Ярмольник.

Тысячу лет назад Дастин Хоффман играл женщину (в фильме «Тутси». — NEWS.ru). Это не ноу-хау. Можно вспомнить и Олега Павловича Табакова, сыгравшего мисс Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания». Обсуждать можно только конечный результат и работу. А обсуждать то, что в принципе мужчина играет женщину или женщина мужчину, — это глупое намерение, — заявил Леонид Ярмольник.

Свидетельства того, что режиссёр появился в своём спектакле «На всякого мудреца» в роли Турусиной, были выложены в сторис Instagram Богомолова. На сцене он появился в парике и розовом платье. Судя по кадрам, зрители были в восторге от спектакля, который представляет произведение классика с поправкой на современность. Например, в одной из своих реплик героиня Богомолова говорит, что не будет чипироваться, а в другой жалуется на то, что её племянница — фанатка ЛГБТ.

Ранее Константин Хабенский, ставший художественным руководителем МХТ им. Чехова, принял решение вернуть спектакль Богомолова «Идеальный муж». Его снял с репертуара предыдущий худрук Сергей Женовач, который возглавил МХТ после смерти Олега Табакова.