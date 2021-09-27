Звёзды открыли памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище

27 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника на могиле народного артиста СССР Олега Табакова. Больше трёх лет после смерти актёра монумент не могли установить по разным причинам, в том числе связанным с пандемией. Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал в Сети фотографии памятника, отметив, что появился он «тихо, без шума». Режиссёр призвал почитателей творчества Табакова прийти на Новодевичье кладбище и вспомнить артиста.

На официальной церемонии присутствовали вдова актёра Марина Зудина, его дети, творческая группа, работавшая над памятником во главе с Николаем Симоновым, ученики Олега Табакова, его друзья, коллеги и сотрудники.

Художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова не стало в 2018 году. Артисту было 82 года. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Война и мир», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».