Звёзды открыли памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище

27 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника на могиле народного артиста СССР Олега Табакова. Больше трёх лет после смерти актёра монумент не могли установить по разным причинам, в том числе связанным с пандемией. Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал в Сети фотографии памятника, отметив, что появился он «тихо, без шума». Режиссёр призвал почитателей творчества Табакова прийти на Новодевичье кладбище и вспомнить артиста.
На официальной церемонии присутствовали вдова актёра Марина Зудина, его дети, творческая группа, работавшая над памятником во главе с Николаем Симоновым, ученики Олега Табакова, его друзья, коллеги и сотрудники.
Художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова не стало в 2018 году. Артисту было 82 года. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Война и мир», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков на церемонии открытия памятника актёру
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков на церемонии открытия памятника актёру
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru
Семья Олега Табакова (слева направо): супруга Антона Табакова Анжела, вдова Марина Зудина, дети Антона Табакова Антонина и Мария, сыновья Павел и Антон и сын Антона Табакова Никита
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Апексимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Валдис Пельш
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Владимир Машков и художник Николай Симонов (автор памятника)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Игорь Золотовицкий
Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Евдокия Германова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова Мария
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Мирошниченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Владимир Машков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Евгений Миронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru