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Звёзды открыли памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище
Культура

Звёзды открыли памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище

18:20, 27 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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27 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника на могиле народного артиста СССР Олега Табакова. Больше трёх лет после смерти актёра монумент не могли установить по разным причинам, в том числе связанным с пандемией. Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал в Сети фотографии памятника, отметив, что появился он «тихо, без шума». Режиссёр призвал почитателей творчества Табакова прийти на Новодевичье кладбище и вспомнить артиста.

На официальной церемонии присутствовали вдова актёра Марина Зудина, его дети, творческая группа, работавшая над памятником во главе с Николаем Симоновым, ученики Олега Табакова, его друзья, коллеги и сотрудники.

Художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова не стало в 2018 году. Артисту было 82 года. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Война и мир», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».

Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков на церемонии открытия памятника актёру

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Олега Табакова ресторатор Антон Табаков на церемонии открытия памятника актёру

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья Олега Табакова (слева направо): супруга Антона Табакова Анжела, вдова Марина Зудина, дети Антона Табакова Антонина и Мария, сыновья Павел и Антон и сын Антона Табакова Никита

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Апексимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Валдис Пельш

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Владимир Машков и художник Николай Симонов (автор памятника)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Игорь Золотовицкий

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Евдокия Германова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова Мария

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Мирошниченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Владимир Машков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Евгений Миронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония открытия памятника актёру и режиссёру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

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