Муж Собчак раскрыл размер своей зарплаты

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов впервые раскрыл размер своей зарплаты. Точную сумму муж Ксении Собчак назвал в беседе с MK.RU.

Режиссер заявил, что не знает, откуда взялась информация о доходе в 400 тысяч рублей.

Зарабатываю от 100 до 150 тысяч, в зависимости от премий, — признался Богомолов.

Художественный руководитель рассказал, что недавно купил себе «Mercedes GLE200». По словам Богомолова, у театра есть служебная машина, но он ей не пользуется. Покупка нового автомобиля была мотивирована тем, что режиссёр живет за городом и на собственной машине гораздо удобнее добираться.

Также Богомолов отметил, что знакомство с журналисткой Ксенией Собчак не привнесло каких-либо серьёзных изменений в его быт. По словам режиссера, они с Ксенией обменялись контактами знакомых, но помимо этого никаких кардинальных новшеств в его жизни не появилось. Художественный руководитель отметил, что по-прежнему предпочитает ходить пешком, мыть посуду руками и даже посещает все те же излюбленные рестораны.

Ранее творчество Богомолова негативно оценил драматург Юрий Поляков, назвавший его спектакль «драмкружком при психбольнице». А телеведущий Дмитрий Киселёв раскритиковал приглашение трансгендера в новую постановку Театра на Малой Бронной и вступил из-за этого в публичную перепалку с главой Союза театральных деятелей Александром Калягиным.