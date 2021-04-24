Ярмольник продаёт раритетный автомобиль за 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f7a3e214-a553-11eb-86b5-96000091f725_660.jpg Леонид Ярмольник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Леонид Ярмольник продаёт ретроавтомобиль за 3 млн рублей. Это «Победа» 1955 года выпуска, заявил сам артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

На ней и сейчас написано: «Леонид Ярмольник, 1954 год». Дата его рождения. Она сделана под такси. Отдельно поставили фонарь, таксометр настоящий, — рассказал сотрудник музея, где стоит автомобиль.

Машина принадлежит Ярмольнику уже 11 лет. Актёр готов продать её только в «надёжные руки». В качестве бонуса предлагаются фото и автограф артиста.

Купить авто можно по объявлению. В нём сказано, что первым владельцем автомобиля был главный инженер ГАЗ. Он проехал на «Победе» всего три тысячи километров. После этого машина стояла в отапливаемом гараже, пока её не купил Ярмольник.

Как сообщалось ранее, Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не получил «ни копейки» из-за пандемии. Актёр вместе с коллегой Николаем Фоменко поставил спектакль «И снова „С наступающим“», но его показ был приостановлен.