Олеся Железняк и Игорь Миркурбанов получили звания заслуженных артистов

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актёрам Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову.
Указ о присвоении почётных званий за вклад в развитие российской культуры и искусства
Железняк и Миркурбанов служат в театре «Ленком Марка Захарова», кроме того, актёры известны по ролям в кино.
Также звание заслуженного артиста присвоено Филиппу Кольцову — композитору, члену Союза композиторов России.
Как писал NEWS.ru, международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации «Легенда сцены» посмертно получил народный артист России, театральный режиссёр Роман Виктюк.