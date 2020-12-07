Олеся Железняк и Игорь Миркурбанов получили звания заслуженных артистов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дублировавший фильмы Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение» актёр, сценарист и кинорежиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщает пресс-служба союза....