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Олеся Железняк и Игорь Миркурбанов получили звания заслуженных артистов

00:15, 08 декабря 2020
Олеся Железняк Олеся Железняк Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актёрам Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову.

Указ о присвоении почётных званий за вклад в развитие российской культуры и искусства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Железняк и Миркурбанов служат в театре «Ленком Марка Захарова», кроме того, актёры известны по ролям в кино.

Также звание заслуженного артиста присвоено Филиппу Кольцову — композитору, члену Союза композиторов России.

Как писал NEWS.ru, международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации «Легенда сцены» посмертно получил народный артист России, театральный режиссёр Роман Виктюк.

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