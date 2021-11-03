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От блондинки в шоколаде до кандидата в президенты: Собчак отмечает 40-летие
Общество

От блондинки в шоколаде до кандидата в президенты: Собчак отмечает 40-летие

11:30, 05 ноября 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Сегодня, 5 ноября, исполняется 40 лет популярной телеведущей Ксении Собчак. Её называют русской Пэрис Хилтон из-за того, что в начале 2000-х годов она приняла участие в скандальном шоу «Блондинка в шоколаде». Позже Собчак призналась, что жалеет об участии в подобных программах, включая «Дом-2».

В 2018 году Собчак решила всем доказать, что может не только хайповать. Журналистка попробовала побороться за президентское кресло. Для этого у неё были все шансы. Страсть к политике у неё в крови. Отец будущей телезвезды занимал должность мэра Санкт-Петербурга. А Людмила Нарусова, мать Собчак, работает в Совете Федерации.

Собчак сейчас всё время уделяет продвижению своего YouTube-канала, а также семье. Звезда воспитывает сына Платона от первого брака. Отношения с актёром Максимом Виторганом не сложились, и спустя шесть лет они развелись. Но уже в 2019 году журналистка вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.

Самые яркие моменты жизни Ксении Собчак — в галерее NEWS.ru.

Россия. Москва. 17 февраля. Телеведущая Ксения Собчак на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» на студии «Главкино»

Карпов Сергей/ИТАР-ТАСС

Россия. Москва. 31 октября. Ведущая Ксения Собчак на церемонии вручения ежегодной премии «Серебряная калоша» в Государственном Кремлёвском дворце

Панциков Алексей/ИТАР-ТАСС

Россия. Москва. 7 июня. Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ. Эволюция» в спорткомплексе «Олимпийский»

Бобылев Сергей/ИТАР-ТАСС

Россия. Москва. 25 июля 2015 года. Телеведущая Ксения Собчак на старте заезда на ретроавтомобилях «ГУМ-Авторалли» в Ветошном переулке

Марина Лысцева/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего» в Москве

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано «Праздничный переполох»

Евгений Одиноков/РИА Новости

Открытие столичного волонтёрского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак

Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве

Алексей Филиппов/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов на премьере фильма режиссёра Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Журналист, общественный деятель, актриса, теле- и радиоведущая Ксения Собчак во время IV Столыпин-форума «Постковидный синдром - экономика по-другому» в МГИМО

Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик, один из лидеров Партии перемен Ксения Собчак на открытой встрече с журналистами в лофт-пространстве «Центр событий» в Санкт-Петербурге

Михаил Киреев/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов перед церемонией награждения премией «Человек года» по версии журнала GQ

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак на акции памяти Бориса Немцова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова в Москве

Дмитрий Буланов/РИА Новости

Режиссёр Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в загс в свадебном катафалке

Дмитрий Буланов/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак (справа) на VIII Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ксения Собчак и Михаил Ефремов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие церемонии Ксения Собчак и Филипп Киркоров на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак во время общения с прессой на ежегодной премии GQ Super Women в театре «Школа современной пьесы»

Артем Геодакян/ТАСС

Журналист, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Авдотья Смирнова на премьере биографической драмы «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак на III церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в Crocus City Hall

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист, телеведущая Ксения Собчак во время круглого стола «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?»

Артем Геодакян/ТАСС

Ксения Собчак

NEWS.ru

Ксения Собчак на премии «МУЗ-ТВ 2019»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на открытии кинотеатра «Художественный». Старейший кинотеатр Москвы открывается после масштабной реставрации

Сергей Булкин/NEWS.ru

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