От блондинки в шоколаде до кандидата в президенты: Собчак отмечает 40-летие

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Сегодня, 5 ноября, исполняется 40 лет популярной телеведущей Ксении Собчак. Её называют русской Пэрис Хилтон из-за того, что в начале 2000-х годов она приняла участие в скандальном шоу «Блондинка в шоколаде». Позже Собчак призналась, что жалеет об участии в подобных программах, включая «Дом-2».

В 2018 году Собчак решила всем доказать, что может не только хайповать. Журналистка попробовала побороться за президентское кресло. Для этого у неё были все шансы. Страсть к политике у неё в крови. Отец будущей телезвезды занимал должность мэра Санкт-Петербурга. А Людмила Нарусова, мать Собчак, работает в Совете Федерации.

Собчак сейчас всё время уделяет продвижению своего YouTube-канала, а также семье. Звезда воспитывает сына Платона от первого брака. Отношения с актёром Максимом Виторганом не сложились, и спустя шесть лет они развелись. Но уже в 2019 году журналистка вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.

Самые яркие моменты жизни Ксении Собчак — в галерее NEWS.ru.