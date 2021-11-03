От блондинки в шоколаде до кандидата в президенты: Собчак отмечает 40-летие

Сегодня, 5 ноября, исполняется 40 лет популярной телеведущей Ксении Собчак. Её называют русской Пэрис Хилтон из-за того, что в начале 2000-х годов она приняла участие в скандальном шоу «Блондинка в шоколаде». Позже Собчак призналась, что жалеет об участии в подобных программах, включая «Дом-2».
В 2018 году Собчак решила всем доказать, что может не только хайповать. Журналистка попробовала побороться за президентское кресло. Для этого у неё были все шансы. Страсть к политике у неё в крови. Отец будущей телезвезды занимал должность мэра Санкт-Петербурга. А Людмила Нарусова, мать Собчак, работает в Совете Федерации.
Собчак сейчас всё время уделяет продвижению своего YouTube-канала, а также семье. Звезда воспитывает сына Платона от первого брака. Отношения с актёром Максимом Виторганом не сложились, и спустя шесть лет они развелись. Но уже в 2019 году журналистка вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.
Самые яркие моменты жизни Ксении Собчак — в галерее NEWS.ru.
Россия. Москва. 17 февраля. Телеведущая Ксения Собчак на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» на студии «Главкино»
Карпов Сергей/ИТАР-ТАСС
Россия. Москва. 31 октября. Ведущая Ксения Собчак на церемонии вручения ежегодной премии «Серебряная калоша» в Государственном Кремлёвском дворце
Панциков Алексей/ИТАР-ТАСС
Россия. Москва. 7 июня. Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ. Эволюция» в спорткомплексе «Олимпийский»
Бобылев Сергей/ИТАР-ТАСС
Россия. Москва. 25 июля 2015 года. Телеведущая Ксения Собчак на старте заезда на ретроавтомобилях «ГУМ-Авторалли» в Ветошном переулке
Марина Лысцева/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего» в Москве
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано «Праздничный переполох»
Евгений Одиноков/РИА Новости
Открытие столичного волонтёрского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак
Александр Авилов/АГН «Москва»
Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве
Алексей Филиппов/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов на премьере фильма режиссёра Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Журналист, общественный деятель, актриса, теле- и радиоведущая Ксения Собчак во время IV Столыпин-форума «Постковидный синдром - экономика по-другому» в МГИМО
Сергей Булкин/NEWS.ru
Политик, один из лидеров Партии перемен Ксения Собчак на открытой встрече с журналистами в лофт-пространстве «Центр событий» в Санкт-Петербурге
Михаил Киреев/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов перед церемонией награждения премией «Человек года» по версии журнала GQ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ксения Собчак на акции памяти Бориса Немцова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова в Москве
Дмитрий Буланов/РИА Новости
Режиссёр Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в загс в свадебном катафалке
Дмитрий Буланов/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак (справа) на VIII Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Ксения Собчак и Михаил Ефремов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие церемонии Ксения Собчак и Филипп Киркоров на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак во время общения с прессой на ежегодной премии GQ Super Women в театре «Школа современной пьесы»
Артем Геодакян/ТАСС
Журналист, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Авдотья Смирнова на премьере биографической драмы «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак на III церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в Crocus City Hall
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналист, телеведущая Ксения Собчак во время круглого стола «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?»
Артем Геодакян/ТАСС
Ксения Собчак
NEWS.ru
Ксения Собчак на премии «МУЗ-ТВ 2019»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Супруги, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на открытии кинотеатра «Художественный». Старейший кинотеатр Москвы открывается после масштабной реставрации
Сергей Булкин/NEWS.ru